Оккупанты в Мелитопольском районе заставляют гражданских строить линии обороны, несмотря на возраст и пол – мэр

Цитата

“К сожалению, сегодня это стандартная практика на временно-оккупированных территориях. Если раньше за работы рытья окопов они предлагали 80 тысяч рублей в месяц. Когда они увидели, что сопротивление настолько сильно, что за деньги никто не хочет им помогать, они стали похищать людей и заставлять рыть окопы. А со вчерашнего дня имеем известия из наших сел, что вся деревня, несмотря – женщины, подростки – они заставляют их идти рыть окопы. А кто не хочет, они угрожают, что будут сажать в плен”, – сказал он.

Детали

Федоров сообщил, что оккупанты заставили всех жителей поселка Розовка Мелитопольского района рыть траншеи, а также женщин. Тем, кто не может работать по состоянию здоровья, дают обезболивающее и лопату в руки.

Для усиления принуждения рашисты угрожают «национализацией» дома.

Дополнение

Ранее Федоров сообщал, что русские войска, бежавшие из Херсона, начали окапываться в Мелитополе.

Также оккупанты в Мелитопольском районе готовятся во время наступления ВСУ прикрываться гражданским населением.