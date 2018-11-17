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Окупанти на Донбасі сьогодні перейшли на "заборонене" озброєння

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні з початку доби окупанти на Донбасі сім разів стріляли по українських позиціях, при чому шість обстрілів були здійснені з озброєння, забороненого мінськими угодами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Упродовж доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, зафіксовано 6 випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами", - відзначили у штабі.

Ворог, як зазначається, відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар'їнки та Гнутового. Біля всіх цих населених пунктів, окрім Мар'їнки та Гнутового, ворог застосував міномети калібру 82 мм. А по позиціях українських військ у районі Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів 120-го калібру.

Під час бойових дій сьогодні, 17 листопада, поранення, несумісне з життям, отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових, додали у штабі.

Нагадаємо, 16 листопада бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових в зоні ООС.

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