Окупанти на Донбасі сьогодні перейшли на "заборонене" озброєння

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні з початку доби окупанти на Донбасі сім разів стріляли по українських позиціях, при чому шість обстрілів були здійснені з озброєння, забороненого мінськими угодами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.