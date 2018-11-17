Оккупанты на Донбассе сегодня перешли на "запрещенное" оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня с начала суток оккупанты на Донбассе семь раз стреляли по украинским позициям, причем шесть обстрелов были осуществлены из вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток, по состоянию на 18 час, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано 6 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - отметили в штабе.
Враг, как указано, открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехово, хутора Вольный, Марьинки и Гнутово. У всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям украинских войск в районе Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра.
Во время боевых действий сегодня, 17 ноября, ранения, несовместимое с жизнью, получил один военнослужащий Объединенных сил.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных, добавили в штабе.
Напомним, 16 ноября боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.