Оккупанты на Донбассе сегодня перешли на "запрещенное" оружие

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105447 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111344 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148401 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143363 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135937 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127961 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170355 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118067 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Оккупанты на Донбассе сегодня перешли на "запрещенное" оружие

Оккупанты на Донбассе сегодня перешли на "запрещенное" оружие

Киев  •  УНН

 • 13460 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня с начала суток оккупанты на Донбассе семь раз стреляли по украинским позициям, причем шесть обстрелов были осуществлены из вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток, по состоянию на 18 час, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано 6 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - отметили в штабе.

Враг, как указано, открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехово, хутора Вольный, Марьинки и Гнутово. У всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям украинских войск в районе Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120-го калибра.

Во время боевых действий сегодня, 17 ноября, ранения, несовместимое с жизнью, получил один военнослужащий Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных, добавили в штабе.

Напомним, 16 ноября боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.

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