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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти ламають пальці на руках, щоб не воювати: перехоплена розмова

Окупанти ламають пальці на руках, щоб не воювати: перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 107107 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти продовжують калічити самі себе, щоб їх визнали непридатними для війни в Україні. Новий спосіб – ламати пальці на руках. Про це у перехопленій СБУ телефонній розмові розповів рашист, який зі своїм підрозділом стоїть на Харківщині, інформує УНН.

Деталі

"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – каже загарбник.

Але одного удару виявилося недостатньо – медики зафіксували лише забій. Тому солдати "другої армії світу" вдарили по пальцях ще раз. А все – через непереборне бажання втекти з війни додому, додали в СБУ.

Служба безпеки України нагадала про ще один спосіб, не травматичний: російські солдати можуть здатися в полон і зберегти своє життя, якщо зателефонують на гарячу лінію 2402.

Нагадаємо

Російські окупанти знайшли новий лайфхак, як втекти з України – ідуть у відпустку "за сімейними обставинами", пишуть заяви на звільнення і більше не повертаються на війну.

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