Оккупанты ломают пальцы на руках, чтобы не воевать: перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают калечить сами себя, чтобы их сочли непригодными для войны в Украине. Новый способ – ломать пальцы на руках. Об этом в перехваченном СБУ телефонном разговоре рассказал рашист, который со своим подразделением стоит в Харьковской области, информирует УНН.
Детали
"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – говорит захватчик.
Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты "второй армии мира" ударили по пальцам еще раз. А все – из-за непреодолимого желания бежать с войны домой, добавили в СБУ.
Служба безопасности Украины напомнила об еще одном способе, не травматичном: русские солдаты могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь, если позвонят по телефону на горячую линию 2402.
Напомним
Российские оккупанты нашли новый лайфхак, как сбежать с Украины – уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", пишут заявления на увольнение и больше не возвращаются на войну.