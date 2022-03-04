Окупанти кілька годин методично обстрілюють райони Чернігова - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Російські окупанти вже кілька годин методично обстрілюють південно-східні та південно-західні райони Чернігова - під ударом будинки та об’єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
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"Вже кілька годин російська армія методично обстрілює південно-східні та південно-західні райони Чернігова. Намагаються вцілити у будинки та об’єкти інфраструктури", - повідомив голова ОДА у Telegram.
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На ліквідацюю пожеж та надзвичайних подій від ДСНС задіяно 6 одиниць та 28 чоловік особового складу. "Рятувальники не можуть повноцінно працювати, адже ракетний обстріл та авіаудари періодично поновлюються", - додав Чаус.
"Дані щодо руйнувань та жертв уточнюють. Наполегливо прошу цивільне населення знаходитись в укриттях", - зазначив голова ОДА.
Також він зазначав сьогодні, що влада працює над організацією "зеленого" коридору.
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3 березня російські окупанти завдали удару по житловим будинкам в центрі Чернігова. Внаслідок ворожого авіанальоту у Чернігові загинуло 47 людей.