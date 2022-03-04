Оккупанты несколько часов методично обстреливают районы Чернигова - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Российские оккупанты уже несколько часов методично обстреливают юго-восточные и юго-западные районы Чернигова - под ударом дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"Уже несколько часов российская армия методично обстреливает юго-восточные и юго-западные районы Чернигова. Пытаются попасть в дома и объекты инфраструктуры", - сообщил председатель ОГА в Telegram.
Детали
На ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий от ГСЧС задействовано 6 единиц и 28 человек личного состава. "Спасатели не могут полноценно работать, ведь ракетный обстрел и авиаудары периодически возобновляются", - добавил Чаус.
"Данные о разрушениях и жертвах уточняют. Настойчиво прошу гражданское население находиться в укрытиях", - отметил председатель ОГА.
Также он отмечал, что власть работает над организацией "зеленого" коридора.
Ранее
3 марта российские оккупанты нанесли удар по жилым домам в центре Чернигова. В результате вражеского авианалета в Чернигове погибло 47 человек.