Окупанти хочуть привезти на Запорізьку АЕС близько 150 ремонтників з білорусі

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“Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС”, — повідомляє Енергоатом.

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У ДП “НАЕК “Енергоатом” говорять, що білоруські фахівці необхідні росіянам для того, щоб швидко лагодити пошкодження, що виникли в результаті обстрілів самих же росіян. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається.

“Навіть попри те, що у хід ідуть всі методи — від обіцянок „золотих гір“ до погроз, залякування та полону — кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує”, — зазначають у Енергоатомі.

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