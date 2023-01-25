Оккупанты хотят привезти на Запорожскую АЭС около 150 ремонтников из беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Россияне хотят завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников, передает УНН, сообщает Энергоатом на своей странице в Telegram.
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“Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться с ней. Поэтому есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Белорусской АЭС”, — сообщает Энергоатом.
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В ГП “НАЭК “Энергоатом” говорят, что белорусские специалисты необходимы россиянам для того, чтобы быстро чинить повреждения, возникшие в результате обстрелов самих же россиян. А принудить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам не удается
“Даже несмотря на то, что в ход идут все методы — от обещаний „золотых гор“ до угроз, запугивания и плена — количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает”, — отмечают в Энергоатоме.
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