Окупанти евакуюють з затопленої Херсонщини тільки громадян з паспортами рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Війська рф евакуюють з тимчасово окупованих районів Херсонської області, які затопили внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, тільки громадян, які отримали російські паспорти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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“У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях.
Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами”, - йдеться у повідомленні.
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Ба більше, окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.
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Офіс Генерального прокурора повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу цивільних під час евакуації на Херсонщині було травмовано троє, серед них неповнолітня дівчина.