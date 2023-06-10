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Окупанти евакуюють з затопленої Херсонщини тільки громадян з паспортами рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Війська рф евакуюють з тимчасово окупованих районів Херсонської області, які затопили внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, тільки громадян, які отримали російські паспорти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Окупанти евакуюють з затопленої Херсонщини тільки громадян з паспортами рф

Цитата 

“У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. 

Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Ба більше, окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу цивільних під час евакуації на Херсонщині було травмовано троє, серед них неповнолітня дівчина. 




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