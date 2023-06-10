Оккупанты эвакуируют из затопленной Херсонщины только граждан с паспортами рф

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“В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.

В частности, разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами”, - говорится в сообщении.

Детали

Более того, оккупанты силой выгоняют из собственных уцелевших домов гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

Напомним

Офис Генерального прокурора сообщает, что в результате вражеского обстрела гражданских во время эвакуации на Херсонщине были травмированы трое, среди них несовершеннолетняя девушка.









