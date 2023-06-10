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Оккупанты эвакуируют из затопленной Херсонщины только граждан с паспортами рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Войска рф эвакуируют из временно оккупированных районов Херсонской области, которые затопили в результате подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС, только граждан, получивших российские паспорта. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Оккупанты эвакуируют из затопленной Херсонщины только граждан с паспортами рф

Цитата 

“В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. 

В частности, разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Более того, оккупанты силой выгоняют из собственных уцелевших домов гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

Напомним

Офис Генерального прокурора сообщает, что в результате вражеского обстрела гражданских во время эвакуации на Херсонщине были травмированы трое, среди них несовершеннолетняя девушка. 




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