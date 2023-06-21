Окупанти двічі вдарили по Дніпропетровщині з артилерії та безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські окупанти пізно ввечері напередодні атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії та безпілотника. Про це повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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«Пізно ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Наслідки ударів ще уточнюються. На щастя, люди вціліли», - написав Лисак у Telegram.
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Усі шість іранських безпілотників, які цієї ночі атакували Україну з північного напрямку, були збиті над Хмельницькою областю.