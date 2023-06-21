Оккупанты дважды ударили по Днепропетровской области из артиллерии и беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские оккупанты поздно вечером накануне атаковали Марганецкую громаду в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и беспилотника. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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«Поздно вечером враг дважды ударил по Марганецкой громаде Никопольского района. Атаковал из тяжелой артиллерии и беспилотника. Последствия ударов еще уточняются. К счастью, люди уцелели», - написал Лысак в Telegram.
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Все шесть иранских беспилотников, которые этой ночью атаковали Украину с северного направления, были сбиты над Хмельницкой областью.