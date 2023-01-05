Окупанти два тижні блокують евакуацію через "коридор життя" на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вже другий тиждень російські військові не дозволяють евакуацію через "коридор життя" у Запорізькій області. За цей час на територію вільної України пройшла лише одна людина. Про це на брифінгу повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Цитата
"У той час, коли деякі представники російської сторони озвучують тези про "різдвяне перемир'я" (йдеться про 6-7 січня), реальність показує, що слово "мир" взагалі не має нічого спільного з рф. От вже другий тиждень російські військові не дозволяють евакуацію через "коридор життя" у Запорізькій області", - написав Лубінець у Telegram.
Деталі
За його словами, за цей час на територію вільної України коридором пройшла лише одна людина.
"Це чоловік, якого, до слова, змушували стати колаборантом. А через відмову його привезли та висадили в Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам’янського. Нині немає навіть натяку на те, що люди зможуть виїхати цим коридором бодай перед Різдвом", - повідомив Лубінець.
Він наголосив, що світ вже впевнений у тому, що росія не знає, що таке гуманітарне право та безпечна евакуація.
"А Україна не раз перевірила високою ціною, що росія не дотримується жодних умов перемир'я та жодних домовленостей", - зазначив Лубінець.
Доповнення
У Запорізькій області окупанти заборонили виїзд з населених пунктів без "перепустки".
На території тимчасово-окупованого Мелітополя рашисти розгорнули нові фільтраційні блокпости.