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Окупанти два тижні блокують евакуацію через "коридор життя" на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 499506 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Вже другий тиждень російські військові не дозволяють евакуацію через "коридор життя" у Запорізькій області. За цей час на територію вільної України пройшла лише одна людина. Про це на брифінгу повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Окупанти два тижні блокують евакуацію через "коридор життя" на Запоріжжі

Цитата

"У той час, коли деякі представники російської сторони озвучують тези про "різдвяне перемир'я" (йдеться про 6-7 січня), реальність показує, що слово "мир" взагалі не має нічого спільного з рф. От вже другий тиждень російські військові не дозволяють евакуацію через "коридор життя" у Запорізькій області", - написав Лубінець у Telegram.

Деталі

За його словами, за цей час на територію вільної України коридором пройшла лише одна людина.

"Це чоловік, якого, до слова, змушували стати колаборантом. А через відмову його привезли та висадили в Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам’янського. Нині немає навіть натяку на те, що люди зможуть виїхати цим коридором бодай перед Різдвом", - повідомив Лубінець.

Він наголосив, що світ вже впевнений у тому, що росія не знає, що таке гуманітарне право та безпечна евакуація.

"А Україна не раз перевірила високою ціною, що росія не дотримується жодних умов перемир'я та жодних домовленостей", - зазначив Лубінець.

Доповнення

У Запорізькій області окупанти заборонили виїзд з населених пунктів без "перепустки".

На території тимчасово-окупованого Мелітополя рашисти розгорнули нові фільтраційні блокпости.

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