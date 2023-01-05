Оккупанты две недели блокируют эвакуацию через "коридор жизни" на Запорожье

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"В то время, когда некоторые представители российской стороны озвучивают тезисы о "рождественском перемирии" (речь идет о 6-7 января), реальность показывает, что слово "мир" вообще не имеет ничего общего с рф. Вот уже вторую неделю российские военные не разрешают эвакуацию через "коридор жизни" в Запорожской области", - написал Лубинец в Telegram.

Детали

По его словам, за это время на территорию свободной Украины по коридору прошел только один человек.

"Это мужчина, которого, к слову, заставляли стать коллаборантом. А из-за отказа его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 километров до Каменского. Сейчас нет даже намека на то, что люди смогут уехать этим коридором хоть перед Рождеством", - сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что мир уже уверен в том, что россия не знает, что такое гуманитарное право и безопасная эвакуация.

"А Украина не раз проверила высокой ценой, что россия не соблюдает никаких условий перемирия и никаких договоренностей", - отметил Лубинец.

Дополнение

В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска".

На территории временно-оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты.