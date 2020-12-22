Окупанти досі "будують" КПВВ поблизу Щастя та Золотого - ОБСЄ

Так, 19 грудня в Луганській області на блокпості збройних формувань за 3 км до південного сходу від моста в н. п. Щастя (підконтрольний уряду, 20 км на північ від Луганська) спостерігачі бачили, як 7 робочих встановлювали огорожі приблизно в 20 м на південь від блокпоста на східній стороні дороги, а ще 7 робочих за допомогою трактора пробивали отвори в землі і копали рови на західній стороні дороги (за оцінкою СММ, для прокладки каналізації і водопровідних труб).

У той же час, 19 і 20 грудня команда СММ зазначила, що контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) в Станиці Луганській і відповідний блокпост збройних формувань на південь від моста у Станиці Луганській були відкриті і в обох напрямках стояли пішоходи в очікуванні проходу. В обидва дні спостерігачі також бачили гольф-кар, що курсував між КПВВ і відремонтованої секцією моста.

"За ці два дні команда СММ зазначила, що КПВВ поблизу Золотого і в Щастя були відкриті, а відповідні блокпости озброєних формувань на південь від ділянки розведення в районі Золотого і в 3 км на південний схід від моста в Щастя як і раніше

були закриті. 20 грудня поряд з блокпостом збройних формувань на південь від ділянки розведення в районі Золотого спостерігачі бачили 5 нерухомих одиниць будівельної техніки та обладнання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".