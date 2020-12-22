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Оккупанты до сих пор "строят" КПВВ вблизи Счастья и Золотого - ОБСЕ

Киев • УНН

 • 11927 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Боевики "ЛНР" все еще продолжают строительные работы на КПВВ возле Золотого и Счастья. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, передает УНН.

Оккупанты до сих пор "строят" КПВВ вблизи Счастья и Золотого - ОБСЕ

Так, 19 декабря в Луганской области на блокпосту вооруженных формирований в 3 км к юго-востоку от моста в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска) наблюдатели видели, как 7 рабочих устанавливали ограждения примерно в 20 м к югу от блокпоста на восточной стороне дороги, а еще 7 рабочих с помощью трактора пробивали отверстия в земле и копали рвы на западной стороне дороги (по оценке СММ, для прокладки канализации и водопроводных труб).

В то же время, 19 и 20 декабря команда СММ отметила, что контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской были открыты и в обоих направлениях стояли пешеходы в ожидании прохода. В оба дня наблюдатели также видели гольф-кар, что следовал между КПВВ и отремонтированной секцией моста.

"За эти два дня команда СММ отметила, что КПВВ вблизи Золотого и в Счастье были открыты, а соответствующие блокпосты вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого и в 3 км юго-восточнее моста в Счастье по-прежнему
были закрыты. 20 декабря рядом с блокпостом вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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