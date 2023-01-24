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"Жахлива звістка: окупанти до смерті закатували Заслуженого лісівника України Володимира Носика. Володимир Іванович 42 роки пропрацював в лісовому господарстві. Останні 35 років він працював в Пологівському лісгоспі (в тому числі, на посаді директора). Вічна пам’ять великому лісівнику", - йдеться в повідомленні.

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У селі Нове Залісся Бучанського району виявили тіло чоловіка, якого жорстоко закатували російські окупанти.