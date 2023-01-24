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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти до смерті закатували заслуженого лісівника України

Київ • УНН

 • 2108630 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Російські окупанти до смерті закатували заслуженого лісівника України Володимира Носика. Про це інформує Державне агентство лісових ресурсів України, пише УНН.

Окупанти до смерті закатували заслуженого лісівника України

Цитата

"Жахлива звістка: окупанти до смерті закатували Заслуженого лісівника України Володимира Носика. Володимир Іванович 42 роки пропрацював в лісовому господарстві. Останні 35 років він працював в Пологівському лісгоспі (в тому числі, на посаді директора). Вічна пам’ять великому лісівнику", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У селі Нове Залісся Бучанського району виявили тіло чоловіка, якого жорстоко закатували російські окупанти.

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