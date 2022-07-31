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Жорстоко закатували окупанти: на Київщині виявили тіло мирного жителя

Жорстоко закатували окупанти: на Київщині виявили тіло мирного жителя

Київ • УНН

 • 261065 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У селі Нове Залісся Бучанського району виявили тіло чоловіка, якого жорстоко закатували російські окупанти. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Окупанти жорстоко закатували мирного жителя в Новому Заліссі. Тіло ми виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Нєбитов зазначив, що це вже друге захоронення, яке поліція знаходить на цьому місці. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила, що встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил рф, які жорстко поводились з мирним населенням Бучі Київської області під час окупації.

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