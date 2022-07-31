Жорстоко закатували окупанти: на Київщині виявили тіло мирного жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У селі Нове Залісся Бучанського району виявили тіло чоловіка, якого жорстоко закатували російські окупанти. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
Цитата
"Окупанти жорстоко закатували мирного жителя в Новому Заліссі. Тіло ми виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Нєбитов зазначив, що це вже друге захоронення, яке поліція знаходить на цьому місці. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила, що встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил рф, які жорстко поводились з мирним населенням Бучі Київської області під час окупації.