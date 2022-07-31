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Жестоко замучили оккупанты: в Киевской области обнаружили тело мирного жителя

Жестоко замучили оккупанты: в Киевской области обнаружили тело мирного жителя

Киев • УНН

 • 261061 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В селе Новое Залесье Бучанского района обнаружили тело мужчины, которого жестоко замучили российские оккупанты. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты жестоко замучили мирного жителя в Новом Залесье. Тело мы обнаружили рядом с прежними позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – говорится в сообщении.

Добавим

Небитов отметил, что это уже второе захоронение, которое полиция находит на этом месте. Несколько месяцев назад через дорогу обнаружили тело убитого переселенца из Донецка.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что установила лица еще четырех военнослужащих вооруженных сил рф, которые жестоко обращались с мирным населением Бучи Киевской области во время оккупации.

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