Жестоко замучили оккупанты: в Киевской области обнаружили тело мирного жителя

Цитата

"Оккупанты жестоко замучили мирного жителя в Новом Залесье. Тело мы обнаружили рядом с прежними позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – говорится в сообщении.

Добавим

Небитов отметил, что это уже второе захоронение, которое полиция находит на этом месте. Несколько месяцев назад через дорогу обнаружили тело убитого переселенца из Донецка.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что установила лица еще четырех военнослужащих вооруженных сил рф, которые жестоко обращались с мирным населением Бучи Киевской области во время оккупации.