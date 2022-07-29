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Катували мирних жителів під час окупації Бучі: СБУ ідентифікувала ще 4 військових зс рф

Катували мирних жителів під час окупації Бучі: СБУ ідентифікувала ще 4 військових зс рф

Київ • УНН

 • 178822 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил рф, які жорстко поводились з мирним населенням у Бучі Київської області під час окупації, передає УНН.

Цитата

«СБУ ідентифікувала ще 4 військових рф, які чинили звірства на тимчасово окупованій Київщині. На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії рф перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину. Окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ. Зрозумівши, що члени родини мають чітку проукраїнську позицію, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У СБУ зазначили, що згодом росіяни вивели господаря у двір, роздягнули, повалили на землю та почали бити ногами. А коли тортури не дали бажаного результату, чоловіка планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти. Тоді рашисти «взялися» катувати дружину: погрожували скалічити її та вбити, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишили її дім.

Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Документування злочину здійснювали слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Доповнення 

Поліція ідентифікувала 17 катів з «міністерства державної безпеки» так званої «днр» та калінінської колонії, які знущалися над полоненими українцями. Серед них – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів, вказали у Нацполіції. 

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