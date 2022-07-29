Пытали мирных жителей во время оккупации Бучи: СБУ идентифицировала еще 4 военных вс рф

Цитата

«СБУ идентифицировала еще 4 военных рф, которые совершали зверства на временно оккупированной Киевщине. В начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии россии находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью. Оккупанты ворвались в ее дом и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче», - говорится в сообщении.

Детали

В СБУ отметили, что впоследствии россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и начали бить ногами. А когда пытки не принесли желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. К счастью, ему удалось скрыться. Тогда рашисты «принялись» пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она указала местонахождение своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выдержала надругательство, в конце концов оккупанты покинули ее дом.

В настоящее время всем фигурантам заочно уведомлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Документирование преступления осуществляли следователи СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Дополнение

Полиция идентифицировала 17 палачей из «министерства государственной безопасности» так называемой «днр» и калининской колонии, которые издевались над пленными украинцами. Среди них – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов, отметили в Нацполиции.