Оккупанты до смерти замучили заслуженного лесовода Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Российские оккупанты до смерти замучили заслуженного лесовода Украины Владимира Носика. Об этом информирует Государственное агентство лесных ресурсов Украины, пишет УНН.
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"Ужасное известие: оккупанты до смерти замучили Заслуженного лесовода Украины Владимира Носика. Владимир Иванович 42 года проработал в лесном хозяйстве. Последние 35 лет он работал в Пологовском лесхозе (в том числе, в должности директора). Вечная память великому лесоводу", - говорится в сообщении.
Напомним
В селе Новое Залесье Бучанского района обнаружили тело мужчины, которого жестоко замучили российские оккупанты.