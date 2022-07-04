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Окупанти дистанційно замінували місцевість біля одного з сіл Харківщини, на кількох напрямках відійшли - Генштаб

Окупанти дистанційно замінували місцевість біля одного з сіл Харківщини, на кількох напрямках відійшли - Генштаб

Київ • УНН

 • 82346 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Російські окупанти дистанційно замінували місцевість неподалік Черкаських Тишків, що на Харківщині. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00, пише УНН.

Цитата

"На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Також противник завдав авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад. Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба", - йдеться у зведенні.

Деталі

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку противник здійснює спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх, інформують у ГШ.

Зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” неподалік Павлограда та Покровська.

На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.

"Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли. На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини. Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового", - сказано в зведенні.

Повідомляється, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка, додали в ГШ.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу, станом на ранок 4 липня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,2 тис. осіб, 1589 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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