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Оккупанты дистанционно заминировали местность возле одного из сел Харьковщины, на нескольких направлениях отошли - Генштаб

Оккупанты дистанционно заминировали местность возле одного из сел Харьковщины, на нескольких направлениях отошли - Генштаб

Киев • УНН

 • 82346 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Российские оккупанты дистанционно заминировали местность неподалеку от Черкасских Тишек, что на Харьковщине. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, пишет УНН.

Цитата

"На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков назад. Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно миновал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении продолжается контрбатарейная борьба", - говорится в сводке.

Детали

Сообщается, что на Славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибривное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Камышеваха, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного. Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех, информируют в ГШ.

Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на огневом поражении наших подразделений. Противник вел воздушную разведку с применением БПЛА “Орлан-10” недалеко от Павлограда и Покровска.

На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки.

"Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили. Оккупанты отошли. На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спирное, Берестово и Вершина. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины. Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового", - говорится в сводке.

Сообщается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. На последнем враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Терновка, добавили в ГШ.

Напомним

По данным Генерального штаба, по состоянию на утро 4 июля потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,2 тыс. человек, 1589 танков и сотен единиц другой военной техники.

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