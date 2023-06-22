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Окупанти частково повертаються на позиції, які затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські окупанти почали частково повертатись на позиції, які затопила вода після підриву Каховської ГЕС. Про це свідчить інтенсивність обстрілів, що збільшилася останніми днями, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у четвер в ефірі телемарафону, інформує УНН.

Окупанти частково повертаються на позиції, які затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС - Гуменюк

Цитата

"Вони намагаються наблизитись на ці позиції, які були затоплені. Але все ж таки робота у них ускладнена, підірваний шар мінно-вибухових загороджень, які вони налаштували безпосередньо на урізі води лівого берега. Він суттєво змінив географію мінних полів, які вони налаштували. І самі не впевнені, що просування для повернення на ті позиції буде безпечним", - сказала Гуменюк.

За словами Гуменюк, на місцях підтоплених позицій окупантів зараз працюють їхні вибухотехніки. Вони досліджують, райони, куди можна повернутись.

"Але інтенсивність обстрілів збільшена, і це говорить про те, що частково по цих позиціях вони повернулися", - зауважила вона.

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