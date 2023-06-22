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Оккупанты частично возвращаются на позиции, которые затопило в результате подрыва Каховской ГЭС - Гуменюк

Киев • УНН

 • 556515 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские оккупанты начали частично возвращаться на позиции, которые затопила вода после подрыва Каховской ГЭС. Об этом свидетельствует интенсивность обстрелов, которая увеличилась в последние дни, сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в четверг в эфире телемарафона, информирует УНН.

Оккупанты частично возвращаются на позиции, которые затопило в результате подрыва Каховской ГЭС - Гуменюк

Цитата

"Они пытаются приблизиться на эти позиции, которые были затоплены. Но все же работа у них затруднена, взорван слой минно-взрывных заграждений, которые они настроили непосредственно на урезе воды левого берега. Он существенно изменил географию минных полей, которые они настроили. И сами не уверены, что продвижение для возвращения на эти позиции будет безопасным", - сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, на местах подтопленных позиций оккупантов сейчас работают их взрывотехники. Они исследуют, районы, куда можно вернуться.

"Но интенсивность обстрелов увеличена, и это говорит о том, что частично по этим позициям они вернулись", - отметила она.

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