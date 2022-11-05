Окупанти атакували Запоріжжя: обстрілів зазнав житловий квартал
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Російські окупанти атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав житловий квартал. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - зазначив Куртєв.
Нагадаємо
Російські війська завдали удару ракетами С-300 у Запорізькому районі, влучили у газову трубу.