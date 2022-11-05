Оккупанты атаковали Запорожье: обстрелам подвергся жилой квартал
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Российские оккупанты атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся жилой квартал. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, пишет УНН.
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"Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", - отметил Куртев.
Напомним
Российские войска нанесли удар ракетами С-300 в Запорожском районе, попали в газовую трубу.