Окупанти атакували Нікополь: загинув 59-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські окупанти атакували Нікополь, загинув чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Ворог знову вдарив по Нікополю. Загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним…", - написав Лисак.
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За його словами, у місті пошкоджені два приватні будинки та авто. Понівечені лінія електропередач й газогін.
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