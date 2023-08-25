Оккупанты атаковали Никополь: погиб 59-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты атаковали Никополь, погиб человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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"Враг снова ударил по Никополю. Погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным…", - написал Лысак.
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По его словам, в городе повреждены два частных дома и авто. Изуродованы линия электропередач и газопровод.
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