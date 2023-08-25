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19:26 • 25301 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 76640 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102589 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103259 просмотра

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13 марта, 13:25 • 94907 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87092 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108582 просмотра

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Оккупанты атаковали Никополь: погиб 59-летний мужчина

Оккупанты атаковали Никополь: погиб 59-летний мужчина

Киев • УНН

 • 538305 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты атаковали Никополь, погиб человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

"Враг снова ударил по Никополю. Погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным…", - написал Лысак.

Добавим

По его словам, в городе повреждены два частных дома и авто. Изуродованы линия электропередач и газопровод.

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