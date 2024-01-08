Окупантам не вдалося приховати удар з авіації по вцілілих багатоповерхівках Рубіжного через свідків - ОВА

Удар російських окупантів по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного у Луганській області ворогу не вдалося приховати через численних свідків, повідомив у понеділок голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

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Він зазначив, що позаштатне сходження російського авіаційного снаряду стався в окупованому Рубіжному. "Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки", - вказав голова ОВА.

Зазвичай окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ. Цього разу завадили чисельні свідки. Які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося