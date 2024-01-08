Оккупантам не удалось скрыть удар из авиации по уцелевшим многоэтажкам Рубежного из-за свидетелей - ОВА

Удар российских оккупантов по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного в Луганской области врагу не удалось скрыть из-за многочисленных свидетелей, сообщил в понедельник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что внештатный сход российского авиационного снаряда произошел в оккупированном Рубежном. "Бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, весной 2022 года уцелевших после их штурмов. Теперь подверглись разрушению и эти дома", - указал глава ОВА.

Обычно оккупанты во время таких своих "внештатных" событий ссылаются на обстрелы со стороны украинских войск. На этот раз помешали многочисленные свидетели. Которые видели и российский истребитель, и непосредственно сход боеприпаса. Скрыть и списать на противника не удалось - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, пострадавших госпитализируют, менее тяжелых - перевозят в пункт временного пребывания. Поиск пропавших продолжается.

"Люди остались без жилья, которое никто не восстановит - к этому рубежане почти за два года привыкли. Оккупационные власти говорят, что контролируют ситуацию", - отметил он.

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