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Окремі члени уряду не працюють, а лише імітують видимість роботи - політолог

Окремі члени уряду не працюють, а лише імітують видимість роботи - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. До окремих неефективних членів уряду у громадськості виникає все більше питань. Члени Кабміну, прізвища яких фігурують в обговорюваних списках можливих кандидатів на звільнення, намагаються зараз продемонструвати видимість роботи. Тому, якщо робоча поїздка членів уряду на чолі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем до Туреччини не матиме результатів, це вкотре доведе неефективність їхньої роботи. Про це УНН розповів політолог Владислав Дзівідзінський.

“Є незадоволеність результатами діяльності віце-прем’єр-міністра Уруського, наприклад. Те, що зараз відбувається у Туреччині, я б розглядав з точки зору продовження співпраці з Туреччиною. (...) Але якщо ми сьогодні не почуємо ніяких результатів, тоді я згоден зі скептиками, що це може бути не більше, ніж політичний піар, який в черговий раз не закінчився результатом. І в черговий раз показав скоріше намагання або нездатність конкретних працівників досягати результату. Зокрема й уряду, і Уруського, який поки що не може хизуватися якимись результатами у своєму новоствореному міністерстві”, — зазначив він.

Владислав Дзівідзінський вважає, що у теперішній ситуації члени уряду повинні показувати швидкі й дієві результати. А якщо врахувати економічну коронакризу в усьому світі, часу на неефективний менеджмент просто немає.

“Якщо таким параметром в Україні міряти роботу кожного міністра, то, безумовно, у нас дуже негативна оцінка Олега Уруського та конкретно його міністерства”, — наголосив експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді вважають неприпустимим втручання віце-прем’єра Уруського в роботу державних і приватних підприємств, адже це не належить до меж його компетенції.

Саме тому в комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки є застереження до роботи Уруського. Тож там посадовця очікують для звіту й пояснень найближчим часом. 

Українські Національні Новини

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