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Отдельные члены правительства не работают, а только имитируют видимость работы - политолог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. К отдельным неэффективным членам правительства у общественности возникает все больше вопросов. Члены Кабмина, фамилии которых фигурируют в обсуждаемых списках возможных кандидатов на увольнение, пытаются сейчас показать видимость работы. Поэтому, если рабочая поездка членов правительства во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем в Турцию не принесет результатов, это еще раз докажет неэффективность их работы. Об этом УНН рассказал политолог Владислав Дзивидзинский.

"Есть неудовлетворенность результатами деятельности вице-премьер-министра Уруского, например. То, что сейчас происходит в Турции, я бы рассматривал с точки зрения продолжения сотрудничества с Турцией. (...) Но если мы сегодня не услышим никаких результатов, тогда я согласен со скептиками, что это может быть не больше, чем политический пиар, который в очередной раз не увенчался результатом. И в очередной раз показал скорее попытку или неспособность конкретных работников добиваться результата. В том числе и правительства, и Уруского, который пока не может щеголять какими-либо результатами в своем новосозданном министерстве", - отметил он.

Владислав Дзивидзинский считает, что в нынешней ситуации члены правительства должны показывать быстрые и действенные результаты. А если учесть экономический коронакризис во всем мире, времени на неэффективный менеджмент просто нет.

"Если таким параметром в Украине мерить работу каждого министра, то, безусловно, у нас очень негативная оценка Олега Уруского и конкретно его министерства", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в Верховной Раде считают недопустимым вмешательство вице-премьера Уруского в работу государственных и частных предприятий, ведь это не относится к его компетенции.

Именно поэтому в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть замечания к работе Уруского. Поэтому там чиновника ожидают для отчета и объяснений в ближайшее время.

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