Отдельные члены правительства не работают, а только имитируют видимость работы - политолог

КИЕВ. 1 декабря. УНН. К отдельным неэффективным членам правительства у общественности возникает все больше вопросов. Члены Кабмина, фамилии которых фигурируют в обсуждаемых списках возможных кандидатов на увольнение, пытаются сейчас показать видимость работы. Поэтому, если рабочая поездка членов правительства во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем в Турцию не принесет результатов, это еще раз докажет неэффективность их работы. Об этом УНН рассказал политолог Владислав Дзивидзинский.