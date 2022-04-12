Охтирка на Сумщині: що зробили з містом російські окупанти – фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Охтирка одне з кількох міст на Сумщині, яке найбільше постраждало від російських окупантів. УНН зібрав для вас фоторепортаж наслідків руйнувань, які завдали рашисти.
Деталі
На фото частково або повністю зруйновані житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Подекуди у місті можна побачити вирви від бомб російських окупантів.
8 квітня стало відомо, що українські захисники повністю звільнили Сумську область від російських загарбників. Проте голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що територія області не є безпечною через велику кількість замінованих та необстежених ділянок.
11 квітня Живицький зазначив, що в Охтирці ремонтують водопровідну мережу на вулицях Полтавській і Київській.
За першою адресою фахівцям уже вдалося під'єднати до водопостачання два з п’яти житлових будинків. Один п’ятиповерховий будинок сильно зруйновано.
В іншому — дев’ятиповерхівці — необхідно перевірити внутрішньобудинкову систему водопостачання. Наразі продовжують розбирати завали на Охтирській ТЕЦ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти розбомбили ТЕЦ в Охтирці
Додамо
У березні Охтирка стала містом-героєм.