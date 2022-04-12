Ахтырка в Сумской области: что сделали с городом российские оккупанты – фоторепортаж

Детали

На фото частично или полностью разрушенные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Где-то в городе можно увидеть воронки от бомб российских оккупантов.

8 апреля стало известно, что украинские защитники полностью освободили Сумскую область от российских захватчиков. Однако председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что территория области не является безопасной из-за большого количества заминированных и необследованных участков.

11 апреля Живицкий отметил, что в Ахтырке ремонтируют водопроводную сеть на улицах Полтавской и Киевской.

По первому адресу специалистам уже удалось подсоединить к водоснабжению два из пяти жилых домов. Один пятиэтажный дом сильно разрушен.

В другом — девятиэтажке — необходимо проверить внутридомовую систему водоснабжения. Сейчас продолжают разбирать завалы на Ахтырской ТЭЦ.

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В марте Ахтырка стала городом-героем.