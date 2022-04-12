Ахтырка в Сумской области: что сделали с городом российские оккупанты – фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Ахтырка один из нескольких городов Сумской области, который больше всего пострадал от российских оккупантов. УНН собрал для вас фоторепортаж последствий разрушений, которые нанесли рашисты.
Детали
На фото частично или полностью разрушенные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Где-то в городе можно увидеть воронки от бомб российских оккупантов.
8 апреля стало известно, что украинские защитники полностью освободили Сумскую область от российских захватчиков. Однако председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что территория области не является безопасной из-за большого количества заминированных и необследованных участков.
11 апреля Живицкий отметил, что в Ахтырке ремонтируют водопроводную сеть на улицах Полтавской и Киевской.
По первому адресу специалистам уже удалось подсоединить к водоснабжению два из пяти жилых домов. Один пятиэтажный дом сильно разрушен.
В другом — девятиэтажке — необходимо проверить внутридомовую систему водоснабжения. Сейчас продолжают разбирать завалы на Ахтырской ТЭЦ.
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Добавим
В марте Ахтырка стала городом-героем.