ОК "Південь": захисники України на південному напрямку знищили майже 50 рашистів та 8 одиниць військової техніки окупанта за попередню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що за попередню добу знищило майже 50 рашистів та 8 одиниць військової техніки окупанта. Про це інформує УНН.
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За попередню добу підтверджені втрати противника складають 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки.
В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож, напоготові 28 ракет типу "Калібр". 2 ВДК нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції.
З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну, яку безпечно знешкодили.
Нагадаємо
Окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу.