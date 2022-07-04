ОК "Південь": захисники України на південному напрямку знищили майже 50 рашистів та 8 одиниць військової техніки окупанта за попередню добу

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За попередню добу підтверджені втрати противника складають 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки.

В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож, напоготові 28 ракет типу "Калібр". 2 ВДК нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції.

З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну, яку безпечно знешкодили.

Нагадаємо

Окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу.