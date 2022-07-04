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13:44 • 7245 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 22812 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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ОК "Юг": защитники Украины на южном направлении уничтожили около 50 рашистов и 8 единиц военной техники оккупанта за предыдущие сутки

ОК "Юг": защитники Украины на южном направлении уничтожили около 50 рашистов и 8 единиц военной техники оккупанта за предыдущие сутки

Киев • УНН

 • 131800 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что за предыдущие сутки уничтожило почти 50 рашистов и 8 единиц военной техники оккупанта. Об этом информирует УНН.

Подробности

За предыдущие сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Наготове 28 ракет типа "Калибр". 2 ВДК напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.

С Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину, которую безопасно обезвредили.

Напомним

Оккупанты выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по Сумской области за предыдущие сутки.

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