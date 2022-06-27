ОК "Південь": намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, російські окупанти активізували повітряну розвідку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.
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“Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом „Орланам-10“ наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.