ОК "Південь": намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку

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“Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом „Орланам-10“ наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.