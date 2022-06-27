ОК "Юг": пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, российские оккупанты активизировали воздушную разведку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.
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“Пытаясь разведать позиции наших подразделений на Херсонщине, враг активизировал воздушную разведку. Трем „Орланам-10“ наши воины противовоздушной обороны метко подсекли крылышки и разбили аппаратуру”, — говорится в сообщении.
Напомним
Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.