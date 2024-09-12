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Оголошено переможців кінопремії "Золота Дзиґа-2024": хто отримав нагороди

Оголошено переможців кінопремії "Золота Дзиґа-2024": хто отримав нагороди

Київ • УНН

 • 12285 перегляди

Оголошено переможців національної кінопремії "Золота Дзиґа-2024". Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди за найкращий фільм та найкращий документальний фільм, а "Ля Палісіада" відзначено у шести номінаціях.

Завершилась церемонія вручення восьмої національної кінопремії "Золота Дзиґа" . Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди за найкращий фільм та найкращий документальний фільм, а "Ля Палісіада" відзначено у шести номінаціях. Про це УНН повідомляє із посиланням на Українську Кіноакадемію

Загалом Кінопремію "Золота дзиґа" вручили у 22 номінаціях.

Переможцями "Золотої Дзиґи" стали:

  • Найкращий фільм – “20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов
  • Найкращий документальний фільм – “20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова) – “Жива”, реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко
  • Найкращий короткометражний документальний фільм – “Чорнобиль 22”, реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок
  • Найкращий анімаційний фільм – “Маріуполь. Сто ночей”, прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
  • Найкращий серіал – “Перевізниця”, прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік
  • Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка) – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
  • Найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"
  • Найкраща операторська робота – Сергій Михальчук, "Довбуш"
  • Найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"
  • Найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський, "Довбуш"
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур, "Ля Палісіада"
  • Найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"
  • Найкращий сценарій – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
  • Найкращий грим – Ірина Солодовська, "Довбуш"
  • Найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"
  • Найкращий звук – Сергій Авдєєв, "Ля Палісіада"
  • Найкращий монтаж – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
  • Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима, "Ля Палісіада"
  • Найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач
  • Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач.

Україна розчарована заявою TIFF не скасовувати показ фільму "росіяни на війні", який відбілює загарбників12.09.24, 15:10 • 13237 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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