Оголошено переможців кінопремії "Золота Дзиґа-2024": хто отримав нагороди
Київ • УНН
Оголошено переможців національної кінопремії "Золота Дзиґа-2024". Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди за найкращий фільм та найкращий документальний фільм, а "Ля Палісіада" відзначено у шести номінаціях.
Завершилась церемонія вручення восьмої національної кінопремії "Золота Дзиґа" . Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди за найкращий фільм та найкращий документальний фільм, а "Ля Палісіада" відзначено у шести номінаціях. Про це УНН повідомляє із посиланням на Українську Кіноакадемію.
Загалом Кінопремію "Золота дзиґа" вручили у 22 номінаціях.
Переможцями "Золотої Дзиґи" стали:
- Найкращий фільм – “20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов
- Найкращий документальний фільм – “20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов
- Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова) – “Жива”, реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко
- Найкращий короткометражний документальний фільм – “Чорнобиль 22”, реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок
- Найкращий анімаційний фільм – “Маріуполь. Сто ночей”, прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
- Найкращий серіал – “Перевізниця”, прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік
- Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка) – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
- Найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"
- Найкраща операторська робота – Сергій Михальчук, "Довбуш"
- Найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"
- Найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський, "Довбуш"
- Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур, "Ля Палісіада"
- Найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"
- Найкращий сценарій – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
- Найкращий грим – Ірина Солодовська, "Довбуш"
- Найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"
- Найкращий звук – Сергій Авдєєв, "Ля Палісіада"
- Найкращий монтаж – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
- Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима, "Ля Палісіада"
- Найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач
- Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач.
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