Объявлены победители кинопремии "Золотая Дзига-2024": кто получил награды
Киев • УНН
Объявлены победители национальной кинопремии «Золотая Дзига-2024». Фильм «20 дней в Мариуполе» получил награды за лучший фильм и лучший документальный фильм, а «Ля Палисиада» отмечена в шести номинациях.
Завершилась церемония вручения восьмой национальной кинопремии «Золотая Дзига». Фильм «20 дней в Мариуполе» получил награды за лучший фильм и лучший документальный фильм, а «Ля Палисиада» отмечен в шести номинациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинскую Киноакадемию.
В общем Кинопремию «Золотая юла» вручили в 22 номинациях.
Победителями «Золотой Дзиги» стали:
- Лучший фильм - «20 дней в Мариуполе», реж. Мстислав Чернов
- Лучший документальный фильм - «20 дней в Мариуполе», реж. Мстислав Чернов
- Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю.А. Минзянова) - «Живая», реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Владимир Яценко, Анна Яценко
- Лучший короткометражный документальный фильм - «Чернобыль 22», реж. Алексей Радинский, прод. Люба Кнорозок
- Лучший анимационный фильм - «Мариуполь. Сто ночей», прод. Андрей Палатный, реж. София Мельник
- Лучший сериал - «Перевозчица», прод. Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, реж. Евгений Туник
- Лучшая режиссерская работа (им. Ю.Г. Ильенко) - Филипп Сотниченко, «Ля Палисиада»
- Лучшая музыка - Алла Загайкевич, Александр Черный, «Довбуш»
- Лучшая операторская работа - Сергей Михальчук, «Довбуш»
- Лучшая мужская роль - Новруз Пашаев, «Ля Палисиада»
- Лучшая женская роль - Анастасия Карпенко, «Как там Катя?»
- Лучшая мужская роль второго плана - Алексей Гнатковский, «Довбуш»
- Лучшая женская роль второго плана - Елена Мамчур, «Ля Палисиада»
- Лучшая работа художника-постановщика - Юрий Григорович, Александра Дробот, «Довбуш»
- Лучший сценарий - Филипп Сотниченко, «Ля Палисиада»
- Лучший грим - Ирина Солодовская, «Довбуш»
- Лучший дизайн костюмов - Гала Отенко, Мария Керо, «Довбуш»
- Лучший звук - Сергей Авдеев, «Ля Палисиада»
- Лучший монтаж - Филипп Сотниченко, «Ля Палисиада»
- Лучшие специальные эффекты - Алексей Кудима, «Ля Палисиада»
- Лучшая песня - «Черепаха Аха» из фильма «Ля Палисиада», автор музыки и слов Анна Чубач
- Премия за вклад в развитие украинского кинематографа - Сергей Трымбач.
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