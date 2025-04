Огляд першого судна з зерном біля Стамбула розпочнеться о 10 годині - міноборони Туреччини

Цитата

"Інспекційна діяльність проводитиметься з 10:00 на завантаженому кукурудзою судні Razoni, яке вчора ввечері, вийшовши з Одеського порту в Україні, досягло входу у протоку Босфор у Чорному морі та кинуло якір", - йдеться у повідомленні міноборони Туреччини у Twitter.

Доповнення

Перше судно з зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

The first cargo ship RAZONI with corn arrived in Istanbul. Our allies are helping us to fight #RussianAggression, and Ukraine is helping the to prevent hunger crisis. #StandWithUkraine pic.twitter.com/IaHNfkYWD0

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 2, 2022