Досмотр первого судна с зерном возле Стамбула начнется в 10 часов - минобороны Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Досмотр первого судна Razoni с украинским зерном, которое вышло из Одессы и прибыло в район Стамбула, начнется 3 августа в 10:00. Об этом сообщило сегодня министерство обороны Турции, пишет УНН.
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"Инспекционная деятельность будет проводиться с 10:00 на загруженном кукурузой судне Razoni, которое вчера вечером, выйдя из Одесского порта в Украине, достигло входа в пролив Босфор в Черном море и бросило якорь", - говорится в сообщении минобороны Турции в Twitter.
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Первое судно с зерном прибыло к Стамбулу 2 августа вечером. Оно вышло из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.
Первый карманный двор RAZONI with corn arrived in Istanbul. Мы желаем помочь в борьбе с #RussianAggression, и Украина является способностью к предотвращению кризиса. #StandWithUkrainepic.twitter.com/IaHNfkYWD0—Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 2, 2022