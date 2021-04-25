Офіційно: завтра Львівська область вийде із "червоної зони"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У понеділок, 26 квітня, на теритроії Львівської області буде встановлено “жовтий” рівень небезпеки. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов з посиланням на рішення засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає УНН.

Цитата

"... з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,025 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 квітня, — 7,9 тисяч, що є суттєвим падінням з учорашнього показника. Летальних випадків за добу — 231. Водночас одужалих сьогодні менше, ніж захворілих.

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