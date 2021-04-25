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Официально: завтра Львовская область выйдет из "красной зоны"

Официально: завтра Львовская область выйдет из "красной зоны"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В понедельник, 26 апреля, на теритроии Львовской области будет установлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на решение заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНН.

Цитата

"... с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Добавим

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 2,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 апреля, - 7900, что является существенным падением со вчерашнего показателя. Летальных случаев за сутки - 231. В то же время тех, кто выздоровел сегодня меньше, чем заболевших.

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