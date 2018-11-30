Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,39 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На 30 листопада 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,39 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 листопада встановлені на такому рівні:
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- 28.390932 грн за долар;
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- 32.328754 грн за євро;
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- 0.426070 грн за російський рубль;
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- 36.269428 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 29 листопада курс усіх валют зріс.
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