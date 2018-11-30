Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,39 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 листопада встановлені на такому рівні:



28.390932 грн за долар;



32.328754 грн за євро;



0.426070 грн за російський рубль;



36.269428 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 29 листопада курс усіх валют зріс.



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