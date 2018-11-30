Официальный курс гривны установлен на уровне 28,39 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На 30 ноября 2018, официальный курс гривни установлен на уровне 28,39 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют 30 ноября установлены на таком уровне:
28.390932 грн за доллар;
32.328754 грн за евро;
0.426070 грн за российский рубль;
36.269428 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 ноября курс всех валют вырос.
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