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Офіційний Берлін вважає ймовірним отруєння Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Уряд Німеччини не виключає, що російський опозиціонер Олексій Навальний, доставлений на лікування в берлінську клініку "Шаріте", був отруєний. Про це заявив у понеділок офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на DW.

Офіційний Берлін вважає ймовірним отруєння Навального

Існує "певна ймовірність" подібної ситуації, заявив Зайберт.

"На жаль, в новітній російській історії було кілька підозрілих випадків", - додав він.

Офіційний Берлін закликав до "повної прозорості" в розслідуванні інциденту.

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив зранку в аеропорту.

Опозиціонера у комі вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі оголошували Навального нетранспортабельним.

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