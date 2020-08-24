Офіційний Берлін вважає ймовірним отруєння Навального

Існує "певна ймовірність" подібної ситуації, заявив Зайберт.

"На жаль, в новітній російській історії було кілька підозрілих випадків", - додав він.

Офіційний Берлін закликав до "повної прозорості" в розслідуванні інциденту.

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив зранку в аеропорту.

Опозиціонера у комі вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі оголошували Навального нетранспортабельним.